Все стороны прямоугольника увеличили на 10%. На сколько процентов увеличилась его площадь прямоугольника.

Математика
Все стороны прямоугольника увеличили на 10%. На сколько процентов увеличилась его площадь прямоугольника.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10%-0,1 [latex]a_1=a+0,1a=1,1a[/latex] [latex]b+0,1b=1,1b[/latex] [latex]S_0=ab[/latex] [latex]S_1=1,1a*1,1b=1,21ab[/latex] [latex]S_1-S_0=1,21ab-ab=0,21ab[/latex] 0,21*100=21 (%) Ответ: площадь прямоугольника увеличилась на 21 %.  
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