Все стороны прямоугольника увеличили на 10%. На сколько процентов увеличилась его площадь прямоугольника.
Математика
Все стороны прямоугольника увеличили на 10%. На сколько процентов увеличилась его площадь прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10%-0,1 [latex]a_1=a+0,1a=1,1a[/latex] [latex]b+0,1b=1,1b[/latex] [latex]S_0=ab[/latex] [latex]S_1=1,1a*1,1b=1,21ab[/latex] [latex]S_1-S_0=1,21ab-ab=0,21ab[/latex] 0,21*100=21 (%) Ответ: площадь прямоугольника увеличилась на 21 %.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
поезд отправляется в 19часов 35 минут.Дорога пассажира от дома до вокзала занимает 45 минут.В котором часу пассажиру надо выехать из дома,чтобы быт...
Химия
В лаборатории имеется медный пруток. Ученику необходимо получить для эксперимента порошок меди, для этого он решил использовать напильник. Второй у...
Математика
18 кг муки рассыпали в пакеты, по2 кг в каждый.3 пакеты муки израсходовали на приготовление печенья.Сколько пакетов муки осталось? ...