Диск, брошен под углом 45градусов к горизонту, во время полета достиг наибольшей высоты 8,5м за время равное :1)1,1с 2)1,3с 3)1,5с 4)1,7с 5)1,9с

Физика

Диск, брошен под углом 45градусов к горизонту, во время полета достиг наибольшей высоты 8,5м за время равное :1)1,1с 2)1,3с 3)1,5с 4)1,7с 5)1,9с

Автор: Гость