Диск, брошен под углом 45градусов к горизонту, во время полета достиг наибольшей высоты 8,5м за время равное :1)1,1с 2)1,3с 3)1,5с 4)1,7с 5)1,9с
Физика
Диск, брошен под углом 45градусов к горизонту, во время полета достиг наибольшей высоты 8,5м за время равное :1)1,1с 2)1,3с 3)1,5с 4)1,7с 5)1,9с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диск, брошен под углом 45градусов к горизонту, во время полета достиг наибольшей высоты 8,5м за время равное 2) 1,3с
Гость:
Рассчитываешь горизонтальное изменение координаты h=vt-(gt^2)/2 g - ускорение свободного падения v=gt h=gt^2-(gt^2)/2=(gt^2)/2 gt^2=2h t^2=2h/g t=sqrt(2h/g)=sqrt(17/10)=sqrt1,7=1,303 сек Верный ответ - 2
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