Придумайте,как украсить праздничный стол, какие блюда приготовить своими руками?
География
Придумайте,как украсить праздничный стол, какие блюда приготовить своими руками?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот насчет приготовить блюдо своими руками? это как? в смысле вы обычно чужими готовите, или еду на вынос из ресторанов заказываете? А теперь по существу. Праздничный стол обычно украшают так: если праздник тематический - ну новый год например, или масленница и т .д Яркая скатерть. однотонная, или с крупным принтом. Салфетки контрастного цвета можно фигурно сложить и положитьв тарелки. Необходимо позаботиться о правильной сервировки стола. Столовый сервиз так же подбираеться. Раз мы взяли цветную скатерть, то нам подойдет сервиз белого цвета.Вы не задумывались, почему в хороших ресторанах тарелки белые? Это дает почувствовать настоящий вкус еды, без зрительных обманов. В середину стола обязательно поставим цветочную композицию. Можно добавить свечей, одну большую (можно использовать как центр цветочной композиции) или несколько маленьких (зависит от размеров стола и количества приглашенных) Главное не переусердствовать с деталями. нам ведь за столом еще есть. А по поводу блюд. так тут уже все давно придумано сначала салаты, потом закуски, потом горячие мясные или рыбные блюда, и конечно сладкое.
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