Напишите уравнения образования оксда и гидроксида щелочного металла лития.

Химия
Напишите уравнения образования оксда и гидроксида щелочного металла лития.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Li+O2=2Li2O Li2O+H2O= 2LiOH  
Гость:
Гидроксид - 2li + 2H2O = 2 LiOH + H2стрелка вверх Оксид - 6Li + Al2O3= 3Li2O + 2Al 
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