сырье для получения тугоплавкого стекла-это... варианты: 1)чистый песок 2)кварцевый песок,сода и известняк 3)кварцевый песок,поташ и известняк 4)поташ,оксид свинца и песок

Химия

сырье для получения тугоплавкого стекла-это... варианты: 1)чистый песок 2)кварцевый песок,сода и известняк 3)кварцевый песок,поташ и известняк 4)поташ,оксид свинца и песок

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