сырье для получения тугоплавкого стекла-это... варианты: 1)чистый песок 2)кварцевый песок,сода и известняк 3)кварцевый песок,поташ и известняк 4)поташ,оксид свинца и песок

Химия
сырье для получения тугоплавкого стекла-это... варианты: 1)чистый песок 2)кварцевый песок,сода и известняк 3)кварцевый песок,поташ и известняк 4)поташ,оксид свинца и песок
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4)топаш, оксидсвинца и песок
Гость:
4) поташ,оксид свинца,песок
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