протягом двох тижнів мотоцикліст був у дорозі 60 години.першого тижня він проїхав 960 км а другого 1440 км.скільки годин був у дорозі мотоцикліст кожного тижня
Математика
протягом двох тижнів мотоцикліст був у дорозі 60 години.першого тижня він проїхав 960 км а другого 1440 км.скільки годин був у дорозі мотоцикліст кожного тижня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)960+1440=2400км-проехал за 60 часов. 2)2400:60=40км-проезжал за 1 час. 3)960:40=24часа-был в пути первую неделю. 4)1440:40=36часов-был в пути вторую неделю.
Гость:
960+1440=2400км- расстояние, которое проехал за 2 дня 2400/60= 40км/ч- скорость мотоциклиста 960/40=24ч- был в пути первый день 1440/40= 36ч- был в пути второй день
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