Спишите предложения , объясняя , в каких случаях пишется НЕ , а в каких - НИ . ТЕКСТ: Я ( не ,ни ) чего (не,ни ) сказал о случившемся со мной (не,ни ) брату , (не,ни) приятелям . А ведь ворон (не,ни ) жар...
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Спишите предложения , объясняя , в каких случаях пишется НЕ , а в каких - НИ . ТЕКСТ: Я ( не ,ни ) чего (не,ни ) сказал о случившемся со мной (не,ни ) брату , (не,ни) приятелям . А ведь ворон (не,ни ) жарят , (не,ни) варят. (Не , ни ) раз случалось ему попадать в трудное положение . Дело было вечером , делать было (не,ни) чего .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я ничего(отрицание) не сказал(с глаголами) о случившемся со мной ни брату ,ни приятелям(оба случая-отрицания). А ведь ворон не жарят ,не варят(оба случая-с глаголами). Не раз случалось ему попадать в трудное положение . Дело было вечером , делать было нечего(падает ударение).
Гость:
Я нИчего нЕ сказал о случившемся со мной нИ брату нИ приятелям. А ведь ворон нИ жарят, нИ варят. нЕ раз случалось ему попадать в трудное положение. Дело было вечером,делать было нЕчего.
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