Спишите предложения , объясняя , в каких случаях пишется НЕ , а в каких - НИ . ТЕКСТ: Я ( не ,ни ) чего (не,ни ) сказал о случившемся со мной (не,ни ) брату , (не,ни) приятелям . А ведь ворон (не,ни ) жар...

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Спишите предложения , объясняя , в каких случаях пишется НЕ , а в каких - НИ . ТЕКСТ: Я ( не ,ни ) чего (не,ни ) сказал о случившемся со мной (не,ни ) брату , (не,ни) приятелям . А ведь ворон (не,ни ) жарят , (не,ни) варят. (Не , ни ) раз случалось ему попадать в трудное положение . Дело было вечером , делать было (не,ни) чего .

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