Спишите  предложения  , объясняя , в  каких   случаях   пишется  НЕ , а  в  каких  - НИ .      ТЕКСТ: Я ( не ,ни ) чего (не,ни ) сказал  о случившемся  со мной (не,ни )  брату , (не,ни)  приятелям .  А ведь  ворон (не,ни )  жар...

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Спишите  предложения  , объясняя , в  каких   случаях   пишется  НЕ , а  в  каких  - НИ .      ТЕКСТ: Я ( не ,ни ) чего (не,ни ) сказал  о случившемся  со мной (не,ни )  брату , (не,ни)  приятелям .  А ведь  ворон (не,ни )  жарят , (не,ни)  варят.  (Не , ни )  раз  случалось   ему  попадать   в трудное  положение .  Дело  было  вечером ,  делать  было (не,ни) чего .  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я ничего(отрицание) не сказал(с глаголами)  о случившемся  со мной ни брату ,ни приятелям(оба случая-отрицания).  А ведь  ворон не жарят ,не варят(оба случая-с глаголами).  Не  раз  случалось   ему  попадать   в трудное  положение .  Дело  было  вечером ,  делать  было нечего(падает ударение). 
Гость:
Я нИчего нЕ сказал о случившемся со мной нИ брату  нИ приятелям.  А ведь ворон нИ жарят, нИ варят. нЕ раз случалось ему попадать в трудное положение. Дело было вечером,делать было нЕчего. 
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