На мельницу привезли 58 мешков пшеницы и 38 мешков ржи.Пшеницы привезли на 16 ц больше,чем ржи.Сколько отдельно привезли ржи и пшеницы,если все мешки с зерном одинаковы по массе?
Математика
На мельницу привезли 58 мешков пшеницы и 38 мешков ржи.Пшеницы привезли на 16 ц больше,чем ржи.Сколько отдельно привезли ржи и пшеницы,если все мешки с зерном одинаковы по массе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
58-38=20мешков-разница. 16:20=0,8 ц в 1 мешке 58*0,8=46,4ц пшеницы привезли 38*0,8=30,4ц ржи привезли.
Гость:
1)58-38=20(м)-разница,равная 16-ти ц; 2)16:20=0,8(ц)-масса одного мешка; 3)0,8х58=46,4(ц)-пшеницы; 4)0,8х38=30,4(ц)-ржи; Ответ:46,4 ц;30,4 ц.
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