На мельницу привезли 58 мешков пшеницы и 38 мешков ржи.Пшеницы привезли на 16 ц больше,чем ржи.Сколько отдельно привезли ржи и пшеницы,если все мешки с зерном одинаковы по массе?

Математика

На мельницу привезли 58 мешков пшеницы и 38 мешков ржи.Пшеницы привезли на 16 ц больше,чем ржи.Сколько отдельно привезли ржи и пшеницы,если все мешки с зерном одинаковы по массе?

Автор: Гость