Диалог на тему - нет более благородной болезни, чем тоска по родине.
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Диалог на тему - нет более благородной болезни, чем тоска по родине.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я тоскую по родине.меняч словно разрывает на куски.когда я не на родине,то чувствую ,что мне чего то не хатает.как отрвали кусок меня.все болезни лечатся,а эта нет.потому что это состояние души.это не лечится ни таблетками или укоами.это не лечится даже временем.
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