Диалог на тему - нет более благородной болезни, чем тоска по родине.

Гость: Гость:

я тоскую по родине.меняч словно разрывает на куски.когда я не на родине,то чувствую ,что мне чего то не хатает.как отрвали кусок меня.все болезни лечатся,а эта нет.потому что это состояние души.это не лечится ни таблетками или укоами.это не лечится даже временем.