(2а + с)(а - 3с) + а (2с - а)

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(2a+c)(a-3c)+a(2c-a)= =2 а квадрат минус 6са плюс са минус 3с квадрат плюс 2са минус а квадрат= = а квдрат минус 5са минус 3с квадрат плюс 2са= = а квадрат минус 3с квадрат минут 3са