(2а + с)(а - 3с) + а (2с - а)
Алгебра
(2а + с)(а - 3с) + а (2с - а)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2a2-6ac+ac-3c2+2ac-a2=a2-5ac-3c2+2ac=a2-3ac-3c2
Гость:
(2a+c)(a-3c)+a(2c-a)= =2 а квадрат минус 6са плюс са минус 3с квадрат плюс 2са минус а квадрат= = а квдрат минус 5са минус 3с квадрат плюс 2са= = а квадрат минус 3с квадрат минут 3са
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