В треугольнике АВС угол С- прямой, ВС=21, sinВАС=7/8. Найдите АВ?
Алгебра
В треугольнике АВС угол С- прямой, ВС=21, sinВАС=7/8. Найдите АВ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SinA=7/8, sinA=BC/AB 7/8=21/AB AB=24
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