Электрон движется в вакууме со скоростью 3*10^6 м/с в однородном магнитном поле с магнитной индукцией 0,1Тл. Чему равна сила, действующая на электрон, если угол между направлением скорости электрона и линиями индукции равен 90 ...
Физика
Электрон движется в вакууме со скоростью 3*10^6 м/с в однородном магнитном поле с магнитной индукцией 0,1Тл. Чему равна сила, действующая на электрон, если угол между направлением скорости электрона и линиями индукции равен 90 градусам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чему равна сила, действующая на электрон F=q*u*B q=-1.6*10^-19 Кл u=3*10^6 м/с B=0,1Тл. F=|-1.6|*10^-19*3*10^6*0,1=0.48*10^-13 H
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