Люди, кто-нибудь понимает экономику? Функция спроса представлена уравнением Qd=200-3p, а функция предложения Qs=2p-100 а) Найти равновесную цену и равновесное количество. б) Если правительство решит снизить ценну до 55 рубл...

Технология

Люди, кто-нибудь понимает экономику? Функция спроса представлена уравнением Qd=200-3p, а функция предложения Qs=2p-100 а) Найти равновесную цену и равновесное количество. б) Если правительство решит снизить ценну до 55 рублей, стремясь стимулировать потребление, к чему это приведет? Определить величины спроса и предложения, если избыток предложения (затоваривание) или избыток спроса (дифицит). Каковы объем продаж и выручка?

Автор: Гость