Люди, кто-нибудь понимает экономику?   Функция спроса представлена уравнением Qd=200-3p, а функция предложения Qs=2p-100   а) Найти равновесную цену и равновесное количество. б) Если правительство решит снизить ценну до 55 рубл...

Технология
Люди, кто-нибудь понимает экономику?   Функция спроса представлена уравнением Qd=200-3p, а функция предложения Qs=2p-100   а) Найти равновесную цену и равновесное количество. б) Если правительство решит снизить ценну до 55 рублей, стремясь стимулировать потребление, к чему это приведет?  Определить величины спроса и предложения, если избыток предложения (затоваривание) или избыток спроса (дифицит). Каковы объем продаж и выручка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Qd=Qs 200-3p=2p-100 -3p-2p=-100-200 -5p=-300 p=60 -равновесная цена Qd=200-3*60=200-180=20 Qs=2*60-100=20 Qd=Qs=20 -равновесная колличество  
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