Место сражения после которого пало Персидское царство

Обществознание
Место сражения после которого пало Персидское царство
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гавгамели .............................................................
Гость:
Иссе 333 год  до  н.э и  Гавгамелах 331 год  до н.э
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Что нибудь интересное про жителей Австралии))
Ответить
Математика
44+47=91 56+29=85 В каждой сумме изменить одну цифру так,чтобы сложение выполнилось без перехода через разряд
Ответить
Биология
Что собой представляют доминантные и рецессивные признаки?
Ответить
Обществознание
№1.Выбири правильные ответы. Знатная греченка собирается выйти из дома,чтобы: ______Пойти на рынок за покупками; ______Отправится на народное собра...
Ответить
Математика
Расстояние между Брянском и Костромой 750 км.Из Брянска в Кострому выехал автобус со скоростью 60км/ч,а на встречу ему из Костромы -автомобиль со с...
Ответить