Место сражения после которого пало Персидское царство
Обществознание
Место сражения после которого пало Персидское царство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гавгамели .............................................................
Гость:
Иссе 333 год до н.э и Гавгамелах 331 год до н.э
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