Что собой представляют доминантные и рецессивные признаки?

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Доминантные призники- обычно проявляютя и подавляют рецессивные А рецессивные наобарот подавляются. Они могут присутствовать наряду с доминантными,но проявляться они не будут,т.к. доминантные все-таки сильнее и превосходят.