№1.Выбири правильные ответы. Знатная греченка собирается выйти из дома,чтобы: ______Пойти на рынок за покупками; ______Отправится на народное собрание; _______Принять своих подруг ______Пойти на работу; ______ Провести празднич...
Обществознание
№1.Выбири правильные ответы. Знатная греченка собирается выйти из дома,чтобы: ______Пойти на рынок за покупками; ______Отправится на народное собрание; _______Принять своих подруг ______Пойти на работу; ______ Провести праздничный ужин с друзьями мужа; ______Поехать к родственникам. 2)Рабов зовут:Перс,Конюх и Медведиь почему у них такие имена? 3)Ах,какая неприятность!Раб допустил ошибку и получил от хозяина оплеуху.Мягкосердечные афиняне не любят подобных сцен,но Персу досталось за дело:он не поставил на стол сосуд с водой.Объясни,почему он должен был это сделать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Пойти на рынок за покупками; 2. Один был родом из Персии (в настоящее время Иран). Второй следил за табуном лошадей. Третий был родом из Северных стран, оттуда где водились медведи. 3. Раб должен был поставить на стол сосуд, в котором обычно смешивают вино и воду, так как участникам симпосиона ( ритуализированное пиршество в Древней Греции, сопровождавшееся буйным весельем, важная составляющая мужского времяпрепровождения) вино подавали в трех кратерах, где вино смешивали с водой.
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