Два самолета летели с одинаковой средней скоростью. Первый самолет был в воздухе 4 часа, второй - 6 часов. Первый самолет пролетел меньше второго на 1400 км. Какое расстояние пролетел каждый самолет?
Математика
Два самолета летели с одинаковой средней скоростью. Первый самолет был в воздухе 4 часа, второй - 6 часов. Первый самолет пролетел меньше второго на 1400 км. Какое расстояние пролетел каждый самолет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-4=2(ч)-разница по времени нахождения в полете 1400:2=700 (км/ч) - скорость самолетов 700х4=2800(км)-пролетел первый самолет 700х6=4200 (км)-пролетел второй самолет Ответ: первый самолет пролете 28000 км, второй - 4200 км.
Гость:
1)6-4=на 2 часа больше-был в пути второй. 2)1400:2=700км/час-их скорость. 3)4*700=2800км-пролетел первый за 4 часа. 4)6*700=4200км-пролетел второй за 6 часов.
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