Два самолета летели с одинаковой средней скоростью. Первый самолет был в воздухе 4 часа, второй - 6 часов. Первый самолет пролетел меньше второго на 1400 км. Какое расстояние пролетел каждый самолет?

Математика

Два самолета летели с одинаковой средней скоростью. Первый самолет был в воздухе 4 часа, второй - 6 часов. Первый самолет пролетел меньше второго на 1400 км. Какое расстояние пролетел каждый самолет?

Автор: Гость