Что такое рыночная экономика

Гость: Гость:

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА - экономическая система, в которой роль основного регулятора экономических отношений играет рынок. В этой системе распределение ресурсов и формирование пропорций, удовлетворяющих общественные потребности, осуществляется с помощью рыночных механизмов. Они улавливают движение спроса и предложения через систему цен и прибылей. Рыночное движение потребительских благ и услуг и соответствующий ему перелив ресурсов образуют в целом экономический оборот любой рыночной экономики. Неотъемлемыми предпосылками рыночной экономики являются общественное разделение труда, рыночный обмен продуктами труда, частная собственность, экономическая свобода хозяйствующих субъектов, их экономическая и юридическая самостоятельность и ответственность, правовая система, законодательно закрепляющая «правила игры» на рынке. Будучи общей экономической системой, рыночная экономика развивается по единым для всех стран законам. Их универсальность обусловливает общую природу рыночной экономики, проявляющуюся в общности не только предпосылок, но и ее функций и механизмов на всех этапах развития. Вместе с тем в зависимости от конкретных исторических условий каждой страны эти общие закономерности реализуются в разнообразных страновых моделях рыночной экономики. Совокупность регулирующих функций, осуществляемых рынком, делают рыночную экономику саморегулирующейся, самонастраивающейся системой. Данной системе присуща способность автоматически увязывать частные и общественные интересы. Это придает ей необходимую гибкость и динамизм. Развитие рыночной экономики сталкивается с рядом противоречий. К основным из них относится неспособность рыночных механизмов удовлетворять Многие потенциальные общественные потребности, возникающие в ходе развития общества, циклический характер экономического развития, усиление социально-экономической дифференциации, рост монополистических тенденций и др. Рыночная экономическая система не способна полностью учитывать и удовлетворять общественные или коллективные потребности в социальных благах: в услугах здравоохранения, образования, культуры, связи, охране окружающей среды и др. На индивидуально-частных рыночных началах не могут быть созданы и функционировать многие элементы производственной и социальной инфраструктуры: автомобильные и железнодорожные магистрали, различные общественные сооружения и др. Разрешению или, по крайней мере, смягчению таких противоречий служит государственное экономическое и социальное регулирование. На это в индустриально развитых странах направлена государственная социальная, инновационная, антимонопольная и другие формы политики. Современная рыночная экономика - социально ориентированная экономика. Государство не только дополняет и корректирует действие рынка, но и является важнейшим механизмом, обеспечивающим социальную направленность развития рыночной экономики.