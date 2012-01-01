выписать 5 неполных предложений и 7 безличных предложений из литературы помогите ....плиз из любого рассказа ..!
Русский язык
выписать 5 неполных предложений и 7 безличных предложений из литературы помогите ....плиз из любого рассказа ..!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
неполные: ) Осень. Осыпается весь наш бедный сад. 2) Москва!.. Как много в этом звуке для сердца русского слилось! (А. Пушкин.) 3) Долина роз! Самые эти слова меня волновали. (К. Паустовский.) 4) Помнишь рощу над рекой? А какой песок? А вода? (А. Чехов.) 5) Испания... Туда уезжали мои подруги по университету переводчицами. (Е. Серебровская.) безл: Мне вздумалось завернуть под навес. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» Например: Меня терзало судорожной болью. М.Ю. Лермонтов «Ночь» душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» Надо было на что-то решиться. М.Ю. Лермонтов «Штосс»
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