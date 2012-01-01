Число 1 делят уголком на 7. Какая цифра стоит в частном на 2012 месте?
Алгебра
Число 1 делят уголком на 7. Какая цифра стоит в частном на 2012 месте?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10/7=1 330/7=4 220/7=2 660/7=8 440/7=5 550/7=7 1получаем цикл в 2010=335 полных циклов!!!!!!!!
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