Решите: 1)12x^2-24=0; 2)3x^2-9=0; 3)7x^2+6x-1=0; 4)x^2+12-7x=0; 5)7x^2+5y-2=0; 6)-9x^2+8x+1=0;

Алгебра
Решите: 1)12x^2-24=0; 2)3x^2-9=0; 3)7x^2+6x-1=0; 4)x^2+12-7x=0; 5)7x^2+5y-2=0; 6)-9x^2+8x+1=0;
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12x^2=24     x^2=2     x=корень из 2 2)3x^2=9    x^2=3    x=корень из 3 3)D=36+4*7=64 X1=1/7   X2=-1 4)X^2-7X+12=0 D=1 X1=3  X2=4 6) D=100 X1=-1/9  X2=1 
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