в двух инкубаторах одинаковое количество яиц. Когда в первом инкубаторе вылупилось 25 цыплят, а во втором - 15 цыплят, то в первом инкубаторе яиц осталось в 2 раза меньше, чем во втором. Сколько яиц было в каждом инкубаторе? не...
Математика
в двух инкубаторах одинаковое количество яиц. Когда в первом инкубаторе вылупилось 25 цыплят, а во втором - 15 цыплят, то в первом инкубаторе яиц осталось в 2 раза меньше, чем во втором. Сколько яиц было в каждом инкубаторе? необходимо решить 2-мя способами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25-15=10яиц - разница. 2) 10·2=20 яиц - осталось во 2-ом инкубаторе. 3) 20+15=35яиц-было в каждом инкубаторе. Ответ: по 35 яиц было в каждом инкубаторе. ИЛИ 1)х-15=2*(х-25) х-15=2х-50 х-2х=15-50 -х=-35 х=35 яиц-было в каждом инкубаторе.
Гость:
1)25-15=10 2)10*2=20 3)20+15=35
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