в двух инкубаторах одинаковое количество яиц. Когда в первом инкубаторе вылупилось 25 цыплят, а во втором - 15 цыплят, то в первом инкубаторе яиц осталось в 2 раза меньше, чем во втором. Сколько яиц было в каждом инкубаторе? не...

Математика

в двух инкубаторах одинаковое количество яиц. Когда в первом инкубаторе вылупилось 25 цыплят, а во втором - 15 цыплят, то в первом инкубаторе яиц осталось в 2 раза меньше, чем во втором. Сколько яиц было в каждом инкубаторе? необходимо решить 2-мя способами.

Автор: Гость