Дробь 117/130 - нужно привести к несократимому виду, то есть сократить.
Математика
Дробь 117/130 - нужно привести к несократимому виду, то есть сократить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если сократить , то получится [latex]\frac{9}{10}[/latex], то есть 0,9 . если перевести в десятичную дробь
Гость:
117/130= 3*3*13/2*5*13=9/10 как то так! тоесть вы берете и каждое число из дроби раскладывайте по множителям а потом делите и получается ответ!
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