Дробь 117/130 - нужно привести к несократимому виду, то есть сократить.

если сократить , то получится [latex]\frac{9}{10}[/latex], то есть 0,9 . если перевести в десятичную дробь

Гость: Гость:

117/130= 3*3*13/2*5*13=9/10 как то так! тоесть вы берете и каждое число из дроби раскладывайте по множителям а потом делите и получается ответ!