Дробь 117/130 - нужно привести к несократимому виду, то есть сократить.

Математика
Дробь 117/130 - нужно привести к несократимому виду, то есть сократить.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если  сократить  , то  получится [latex]\frac{9}{10}[/latex], то  есть  0,9 .  если  перевести  в  десятичную  дробь
Гость:
117/130= 3*3*13/2*5*13=9/10 как то так! тоесть вы берете и каждое число из дроби раскладывайте по множителям а потом делите и получается ответ!
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