Можно ли в кабине космического корабля ,в условиях невесомости,пользовать пипеткой?Почему?
Физика
Можно ли в кабине космического корабля ,в условиях невесомости,пользовать пипеткой?Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нельзя, так как в космосе нет давления, а в состоянии невесомости вода просто не капнет, а будет просто перемещаться в пространстве
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
вставь пропущенные слова can, has got или is. 1. Ann _______a red hen. 2/ His pig _________fat and big. 3/ It ______ grey. it _____ skip.
Геометрия
1). Основание прямой призмы прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8 см.Найдите площадь боковой поверхности призмы, если ее наибольшая боковая гр...
Геометрия
Растояние между 2-я паралельными плоскостями равняется 40 см. Отрезок длинно 50 см своими концами впирается в эти плоскости Найдите длинну проэкции...