Растояние между 2-я паралельными плоскостями равняется 40 см. Отрезок длинно 50 см своими концами впирается в эти плоскости Найдите длинну проэкции отрезка на каждой из плоскостей?? пожалуйста решите*****
Геометрия
Растояние между 2-я паралельными плоскостями равняется 40 см. Отрезок длинно 50 см своими концами впирается в эти плоскости Найдите длинну проэкции отрезка на каждой из плоскостей?? пожалуйста решите*****
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проекция этого отрезка это катет прямоугольника)) У тебя есть гипотенуза 50см и катет 40см. Как найти второй катет? Квадрат гипотенузы минус квадрат извесного катета. 50^2-40^2=проекция 2500-1600=проекция корень из 900=проекция проекция ровна 30см. Ответ: 30см. На заметку: Возьми тетрадь и книгу, расположи их одна над другой паралельно на растоянии 8см. возьми ручку длинной 10см и расположи её в наклонном положении между книгой и тетрадью. Смотри и представляй себе 2 плоскости, расстояние между ними и длинну отрезка.
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