При взаимодействии 13,8 г этанола с 28г оксида меди(2) получен альдегид.Определите массу полученного альдегида.

Химия
При взаимодействии 13,8 г этанола с 28г оксида меди(2) получен альдегид.Определите массу полученного альдегида.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По реакции, из 1 моля этанола получается 1 моль альдегид. Так как имелось 13,8/46 = 0,3 моля этанола, должно было получиться 0,3 моля альдегида = 0,3*44 = 13,2 г. А так как получено только 9,24 г, то выход составил 9,24/13,2 = 0,7 = 70%.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Файл размером 9 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоростью 1536 бит в секунду. Определите размер файла (в байтах), который можно пере...
Ответить
Английский язык
написать диалог двух лиц или больше на тему моё хобби помогите  
Ответить
Химия
Сколько фосфорной кислоты можно получить если растворить в воде оксид фосфора5 массой 10 грам?
Ответить
Геометрия
в кубе AD1 через середину ребер AB, DС и вершину D1 проведено сечение. Найдите объем куба если площадь этого сечения равно 4 корня из пяти делить н...
Ответить
Математика
Найдите значение выражения, используя наиболее удобный порядок вычислений:   б) - 0,25 * 2/3 * (-4) * (-1,5)
Ответить