При взаимодействии 13,8 г этанола с 28г оксида меди(2) получен альдегид.Определите массу полученного альдегида.
Химия
При взаимодействии 13,8 г этанола с 28г оксида меди(2) получен альдегид.Определите массу полученного альдегида.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По реакции, из 1 моля этанола получается 1 моль альдегид. Так как имелось 13,8/46 = 0,3 моля этанола, должно было получиться 0,3 моля альдегида = 0,3*44 = 13,2 г. А так как получено только 9,24 г, то выход составил 9,24/13,2 = 0,7 = 70%.
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