Файл размером 9 Кбайт передаётся через некоторое соединение соскоростью 1536 бит в секунду. Определите размер файла (в байтах),который можно передать за то же время через другое соединение соскоростью 512 бит в секунду.В ответе...

Экономика

Файл размером 9 Кбайт передаётся через некоторое соединение соскоростью 1536 бит в секунду. Определите размер файла (в байтах),который можно передать за то же время через другое соединение соскоростью 512 бит в секунду.В ответе укажите одно число — размер файла в байтах. Единицыизмерения писать не нужно.

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