Файл размером 9 Кбайт передаётся через некоторое соединение соскоростью 1536 бит в секунду. Определите размер файла (в байтах),который можно передать за то же время через другое соединение соскоростью 512 бит в секунду.В ответе...
Экономика
Файл размером 9 Кбайт передаётся через некоторое соединение соскоростью 1536 бит в секунду. Определите размер файла (в байтах),который можно передать за то же время через другое соединение соскоростью 512 бит в секунду.В ответе укажите одно число — размер файла в байтах. Единицыизмерения писать не нужно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 Кбатй = 73728 бит (кбайт=8192 бит) 73728/1536=48сек 512*48=24576бит=3072 байт ( 1 байт = 8 бит)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Геометрия
в кубе AD1 через середину ребер AB, DС и вершину D1 проведено сечение. Найдите объем куба если площадь этого сечения равно 4 корня из пяти делить н...
Математика
Найдите значение выражения, используя наиболее удобный порядок вычислений: б) - 0,25 * 2/3 * (-4) * (-1,5)