в кубе AD1 через середину ребер AB, DС и вершину D1 проведено сечение. Найдите объем куба если площадь этого сечения равно 4 корня из пяти делить на два
Геометрия
в кубе AD1 через середину ребер AB, DС и вершину D1 проведено сечение. Найдите объем куба если площадь этого сечения равно 4 корня из пяти делить на два
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть М - середина АВ, N - середина DC, тогда плоскость сечения проходит через М, N, D1, и, как не трудно увидеть, А1 (легко видеть, что в плоскости сечения есть прямая, параллельная А1D1 - это MN, и плоскость содержит одну точку этой прямой, то есть вся прямая A1D1 лежит в этой плоскости). DN = а*корень(1 + (1/2)^2) = а*корень(5)/2; Площадь сечения S = a^2*корень(5)/2, поэтому а = 2, V = 8.
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