Найдите значение выражения, используя наиболее удобный порядок вычислений:   б) - 0,25 * 2/3 * (-4) * (-1,5)

Математика
Найдите значение выражения, используя наиболее удобный порядок вычислений:   б) - 0,25 * 2/3 * (-4) * (-1,5)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 - 0,25 * 2/3 * (-4) * (-1,5)= -0,25*2/3*6=-0,25*6*2/3=-1,5*2/3=-15/10*2/3=-1
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