Найдите значение выражения, используя наиболее удобный порядок вычислений: б) - 0,25 * 2/3 * (-4) * (-1,5)
Математика
Найдите значение выражения, используя наиболее удобный порядок вычислений: б) - 0,25 * 2/3 * (-4) * (-1,5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- 0,25 * 2/3 * (-4) * (-1,5)= -0,25*2/3*6=-0,25*6*2/3=-1,5*2/3=-15/10*2/3=-1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
СРОЧНО, ПОЖАЛУЙСТА, НАПИШИТЕ, НА ЗАВТРА НАДО, ВСЁ КАК НАПИСАЛА, ПОПАРЯДКУ,ПЛИИЗ ЛЮДИ!!!! 1.В классе учиться 12 девочек и 17 мальчиков. Один учащийс...
Қазақ тiлi
Математика
ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА ИМЕЕТ ФОРМУ КВАДРАТА СО СТОРОНОЙ 50 СМ. СКОЛЬКО ТАКИХ ПЛИТОК НУЖНО ВЗЯТЬ ,ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ ОКЛЕИТЬ ПОТОЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ ДЛИ...
Химия
вычислите объём и количество вещества водорода(н.у) образовавшегося при взаимодействии 650мг цинка содержащего 20% примесей с избытком соляной кисл...
Русский язык