к какому разряду относится прилагательное тихий.
Русский язык
к какому разряду относится прилагательное тихий.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тихий - качественное прилагательное ( тиха, тише, очень тихий)
Гость:
Тихий - это качественное прилогательное (так как можно "Услилить значение")
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