два вопроса желательно посложней (на детали) по Леди макбет Мценского уезда Лесков

Литература
два вопроса желательно посложней (на детали) по Леди макбет Мценского уезда Лесков
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Чем отличается шекспировская Леди Макбет от Леди Макбет Лескова? 2.Почему Катерина Ивановна решила извести всех родственников? 3.Как открылись ее преступления?  
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