Грузовик, имеющий массу 5т, трогается с места и , двигаясь прямолинейно и равноускоренно, проходит 10 м за 2с. Какую мощность развивает двигатель грузовика в конце разгона? 1)25кВт 2)50кВт 3)100кВт 4)250кВт 5)500кВт

Физика

Грузовик, имеющий массу 5т, трогается с места и , двигаясь прямолинейно и равноускоренно, проходит 10 м за 2с. Какую мощность развивает двигатель грузовика в конце разгона? 1)25кВт 2)50кВт 3)100кВт 4)250кВт 5)500кВт

Автор: Гость