Грузовик, имеющий массу 5т, трогается с места и , двигаясь прямолинейно и равноускоренно, проходит 10 м за 2с. Какую мощность развивает двигатель грузовика в конце разгона? 1)25кВт 2)50кВт 3)100кВт 4)250кВт 5)500кВт
Физика
Грузовик, имеющий массу 5т, трогается с места и , двигаясь прямолинейно и равноускоренно, проходит 10 м за 2с. Какую мощность развивает двигатель грузовика в конце разгона? 1)25кВт 2)50кВт 3)100кВт 4)250кВт 5)500кВт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N-мощность N=A/t A=F*S 5т=5000кг F=mg; F=5000*10=50000Н N=50000*10/2=250000Вт=250кВт Ответ:4
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