периметр четырехугольника равен 52 см.одна его сторона равна 1дм 4см вторая на5 см меньше первой а третья на 8см больше второй.найди длину четвертой стороны

Математика

периметр четырехугольника равен 52 см.одна его сторона равна 1дм 4см вторая на5 см меньше первой а третья на 8см больше второй.найди длину четвертой стороны

Автор: Гость