периметр четырехугольника равен 52 см.одна его сторона равна 1дм 4см вторая на5 см меньше первой а третья на 8см больше второй.найди длину четвертой стороны
Математика
периметр четырехугольника равен 52 см.одна его сторона равна 1дм 4см вторая на5 см меньше первой а третья на 8см больше второй.найди длину четвертой стороны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - 14см 2 - 14-5=9см 3 9+8=17см 1+2+3=14+9+17=40см 4=П-1-2-3 4=52-40=12см
Гость:
1дм 4 см=14см- одна сторона 14-5=9см- вторая сторона 9+8=17см- третья сторона 52-(14+9+17)= 12см- четвертая сторона
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