периметр четырехугольника равен 52 см.одна его сторона равна 1дм 4см вторая на5 см меньше первой а третья на 8см больше второй.найди длину четвертой стороны

Математика
периметр четырехугольника равен 52 см.одна его сторона равна 1дм 4см вторая на5 см меньше первой а третья на 8см больше второй.найди длину четвертой стороны
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - 14см 2 - 14-5=9см 3 9+8=17см 1+2+3=14+9+17=40см 4=П-1-2-3 4=52-40=12см 
Гость:
1дм 4 см=14см- одна сторона 14-5=9см- вторая сторона 9+8=17см- третья сторона 52-(14+9+17)= 12см- четвертая  сторона
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Write your story. You may add something. Мне не нужен перевод мне нужно решоное задание
Ответить
Математика
Самолет пролетает 3600км за 4 ч. Сколько времени понадобится вертолету, чтобы пролететь такое же расстояние, если его скорость в 4 раза меньше скор...
Ответить
Физика
пределите среднюю силу давления, действующую на стенку аквариума длинной 25 см и высотой 20 см., если он полностью заполнен водой
Ответить
Математика
На сколько % число 10 больше чем число 9
Ответить
Математика
 З одного міста до іншого виїхала вантажівка із швідкістю 60 км\год.Через 2 години із міста виїхав автомобіль.Із якою швидкістю повинен їхати автом...
Ответить