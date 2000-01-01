пределите среднюю силу давления, действующую на стенку аквариума длинной 25 см и высотой 20 см., если он полностью заполнен водой

Физика

пределите среднюю силу давления, действующую на стенку аквариума длинной 25 см и высотой 20 см., если он полностью заполнен водой

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