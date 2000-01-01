пределите среднюю силу давления, действующую на стенку аквариума длинной 25 см и высотой 20 см., если он полностью заполнен водой
Физика
пределите среднюю силу давления, действующую на стенку аквариума длинной 25 см и высотой 20 см., если он полностью заполнен водой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
h-высотой 20 см l- длинной 25 см давление на поверхности р1=0 давление на дне p2=Þgh=1000*10*0.20=2000 Па среднее давление на стенке р=(р1+р2)/2=1000 па Площадь стенки S=h*l=0.20*0.25=0.05 м2 средняя сила давления F=p*S=1000 па*0.05 м2 =50 H
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