Садовник сажает тюльпаны , делая клумбу в форме квадрата. Он уже засадил клумбу 4х4. Сколько ещё тюльпанов нужно посадить, чтобы получилась клумба 5х5? сколько , чтобы получилась клумба размером 6х6?

Гость: Гость:

что бы получилось клумба 5х5 нужно посадить еще 9 тюльпанов. решение: 4*4=16 и 5*5=25; 25-16=9 что бы получилось клумба 6х6 нужно посадить еще 20 тюльпанов. решение: 4*4=16 и 6*6=36; 36-16=20