Два велосепедиста движутся на встречу друг другу.Скорость 1-ого 13км в час а скорость 2 14км в час.Сейчас между ними 10км.Какое расстояние будет между велосепедистами через 0,3часа?
Математика
Два велосепедиста движутся на встречу друг другу.Скорость 1-ого 13км в час а скорость 2 14км в час.Сейчас между ними 10км.Какое расстояние будет между велосепедистами через 0,3часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13+14=27 км- скорость сближения 27*0,3=8,1 км- на такое расстояние сблизятся через 0,3ч 10-8,1=1,9 км- такое расстояние будет между ними через 0,3 часа
Гость:
1)13*0.3=3.9км-проедет первый за 0.3 часа. 2)14*0.3=4.2км-проедет второй за 0.3 часа. 3)3.9+4.2=8.1км-проедут вместе за 0.3 часа. 4)10-8.1=1.9км-будет между ними через 0.3 часа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Составить предложения из слов:1)long,His,isn,t,pen. 2)Cockerel,got,big,a,Jess,hasn,t 3)fox,A,black,isn,t
Русский язык
разобрать по составу слова: изображён, обозревая, растерявшись, строил, происшествия, выдержав, бросилась.
Английский язык