Два велосепедиста движутся на встречу друг другу.Скорость 1-ого 13км в час а скорость 2 14км в час.Сейчас между ними 10км.Какое расстояние будет между велосепедистами через 0,3часа?

Математика

Два велосепедиста движутся на встречу друг другу.Скорость 1-ого 13км в час а скорость 2 14км в час.Сейчас между ними 10км.Какое расстояние будет между велосепедистами через 0,3часа?

Автор: Гость