разобрать по составу слова: изображён, обозревая, растерявшись, строил, происшествия, выдержав, бросилась.
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разобрать по составу слова: изображён, обозревая, растерявшись, строил, происшествия, выдержав, бросилась.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из-ображ-ен, обо-зре-ва-я, рас-тер-я-вши-сь, стро-и-л, происшеств-и-я, вы-держ-а-в, брос-и-л-а-сь.
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