перевести слово sinq

Английский язык
перевести слово sinq
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sing-петь )))))))))))))))))))))
Гость:
слово sinq с английского никак не переводится наверно ты имел ввиду слово sing а оно переводится как глалгол "петь"
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