В треугольнике ABC AC=BC,высота CH равна 1,5, sinA=3/5.Найдите AB.
Геометрия
В треугольнике ABC AC=BC,высота CH равна 1,5, sinA=3/5.Найдите AB.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассмотрим треугольник АСН - прямоугольный. Гипотенуза равна отношению катета к синусу противолежащего угла. [latex]AC=\frac{CH}{SinA}=\frac{1,5}{\frac{3}{5}}=2,5[/latex] По теореме Пифагора найдём другой катет: [latex]AH=\sqrt{AC^2-CH^2}=\sqrt{(2,5)^2-(1,5)^2}=\sqrt{6,25-2,25}=2[/latex] Треугольник АВС - равнобедренный, т.к. АС=ВС по условию. В равнобедренном треугольнике высота, проведённая к основанию является медианой, т.е. АН=НВ, значит, АВ=2*АН=2*2=4 Ответ: АВ=4.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Автомобиль массой m=1т движется то скоростью v=20м/с по выпуклому мосту, представляющему собой дугу окружности радиуса R=100м. В верхней точке мост...
Английский язык
сочинение на английском про какую-нибудь достопримечательность Лондона(15-20 предложений). Очень нужно, помогите пожалуйста
Алгебра
как найти сумму первых двадцати членов арифметической прогрессии, если a первое =7 d=2.1 и объясните если не сложно