В треугольнике ABC AC=BC,высота CH равна 1,5, sinA=3/5.Найдите AB.

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Рассмотрим треугольник АСН - прямоугольный. Гипотенуза равна отношению катета к синусу противолежащего угла. [latex]AC=\frac{CH}{SinA}=\frac{1,5}{\frac{3}{5}}=2,5[/latex] По теореме Пифагора найдём другой катет: [latex]AH=\sqrt{AC^2-CH^2}=\sqrt{(2,5)^2-(1,5)^2}=\sqrt{6,25-2,25}=2[/latex] Треугольник АВС - равнобедренный, т.к. АС=ВС по условию. В равнобедренном треугольнике высота, проведённая к основанию является медианой, т.е. АН=НВ, значит, АВ=2*АН=2*2=4 Ответ: АВ=4.