дана геометрическая прогрессия 1;3;9... найти 6 член прогрессии
Алгебра
дана геометрическая прогрессия 1;3;9... найти 6 член прогрессии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
q=3:1=3 b(n)=b(1) * q^n-1 b(6)=1 * 3^6-1 b(6)=1 * 3^5 b(6)=1*243 b(6)=243
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