Витя, Костя, Коля, Мишка, Майя и Лика отправились в дальний поход к еловому бору. Витя идет перед Костей, а Костя - впереди Мишки. Лика идет позади Мишки, но перед Витей. Майя идет позади Кости. В каком порядке идут ребята?
Математика
Витя, Костя, Коля, Мишка, Майя и Лика отправились в дальний поход к еловому бору. Витя идет перед Костей, а Костя - впереди Мишки. Лика идет позади Мишки, но перед Витей. Майя идет позади Кости. В каком порядке идут ребята?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Витя,Лика,Мишка,Мая,Костя,Коля
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