Витя, Костя, Коля, Мишка, Майя и Лика отправились в дальний поход к еловому бору. Витя идет перед Костей, а Костя - впереди Мишки. Лика идет позади Мишки, но перед Витей. Майя идет позади Кости. В каком порядке идут ребята?

Математика

Витя, Костя, Коля, Мишка, Майя и Лика отправились в дальний поход к еловому бору. Витя идет перед Костей, а Костя - впереди Мишки. Лика идет позади Мишки, но перед Витей. Майя идет позади Кости. В каком порядке идут ребята?

Автор: Гость