При взаємодії 9,2г. одновалентого металу з водою виділилось 0,2 моль водню.Визначити метал
Химия
При взаємодії 9,2г. одновалентого металу з водою виділилось 0,2 моль водню.Визначити метал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Me+2H2O=2MeOH+H2 По формулі зрозуміло, що кількість речовини "ню" металу у 2 раза більша за кількість речовини водню. 0,2моль*2=0,4моль - це кількість речовини невідомого металу. n=m/M 0,4=9,2/M M=9,2/0,4 M=23 Дивимось в періодичну таблицю і бачимо, що одновалентний метал, що має відносну атомну масу 23 це НАТРІЙ. Відповідь: невідомий метал - Na.
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