!!!! Помогите срочно!!!! Составить уравнение реакций в соответствии со схемой преврашений: SiO2 - Si - SiO2 - Na2SiO3 - H2SiO3 - SiO2
Химия
!!!! Помогите срочно!!!! Составить уравнение реакций в соответствии со схемой преврашений: SiO2 - Si - SiO2 - Na2SiO3 - H2SiO3 - SiO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Si->SiO2->Na2SiO3->H2SiO3->SiO2 Si + O2=SiO2 SiO2 + 2 NaOH= Na2SiO3+ H2O Na2SiO3+ 2HCl=H2SiO3 + 2 NaCl H2SiO3->SiO2+H2O
Гость:
1) SiO2+2Mg=2MgO+SI 2)Si+O2=SiO2 3)SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O 4)Na2SiO3+2HCl=2NaCl+H2SiO
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