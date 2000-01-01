Задача.В лесной мастерской изготавливают летние костюмы для леших.Костюм состоит из штанов,рубах и и шляпы.Для штанов нужно 13 пучков осоки,по 108 травинок в каждом,для рубахи-15 пучков осоки,по 65 травинок в каждом.А шля...

Математика

Задача.В лесной мастерской изготавливают летние костюмы для леших.Костюм состоит из штанов,рубах и и шляпы.Для штанов нужно 13 пучков осоки,по 108 травинок в каждом,для рубахи-15 пучков осоки,по 65 травинок в каждом.А шляпу плетут из 586 травинок.Сколько травинок понадобиться,чтобы изготовить 208 костюмов для леших?»

Автор: Гость