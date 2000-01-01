Задача.В лесной мастерской изготавливают летние костюмы для леших.Костюм состоит из штанов,рубах и и шляпы.Для штанов нужно 13 пучков осоки,по 108 травинок в каждом,для рубахи-15 пучков осоки,по 65 травинок в каждом.А шля...
Математика
Задача.В лесной мастерской изготавливают летние костюмы для леших.Костюм состоит из штанов,рубах и и шляпы.Для штанов нужно 13 пучков осоки,по 108 травинок в каждом,для рубахи-15 пучков осоки,по 65 травинок в каждом.А шляпу плетут из 586 травинок.Сколько травинок понадобиться,чтобы изготовить 208 костюмов для леших?»
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 13*108=1404 (травинок)- для штанов 2) 15*65=975 (травинок) - для рубахи Получается на один костюм нужно 1404+975+586=2965 травинок 3) 208*2965=616720 (травнок)
Гость:
для одних штанов надо 13*108=1404 травинки, для рубахи 15*65=975 и всего на костюм (1404+975+586)=2965 травинок для 208 костюмов надо 208*2965=616720 травинок
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