Число a больше числа b на 48%.Во сколько раз число а больше числа b?
Математика
Число a больше числа b на 48%.Во сколько раз число а больше числа b?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
число больше числа б в 1.48 раз
Гость:
пусть число В-х тогда число а-48+х а т.к всего 100%,то получим уравнение: х+(х+48)=100 2х+48=100 2х=100-48 2х=52 х=52:2 х=26 значит,число в=26 тогда число А=48+26=74 74:26=примерно 2,8 раза
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