Пусть d -расстояние от центра окружности радиуса r до прямой р. Каково взаимное расположение прямой р и окружности,если а) r=16 см, d=12 см, б) r=5 см, d=4,2 дм, в) r=7,2 дм, d=3,7 дм, г) r=8 см, d=1,2 дм, д) r=5 см, d=50 мм ?
История
Пусть d -расстояние от центра окружности радиуса r до прямой р. Каково взаимное расположение прямой р и окружности,если а) r=16 см, d=12 см, б) r=5 см, d=4,2 дм, в) r=7,2 дм, d=3,7 дм, г) r=8 см, d=1,2 дм, д) r=5 см, d=50 мм ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) прямая является секущей к окружности (пересекает ее) б) д=42 см - прямая и окружность не пересекаются в) прямая является секущей г) д=12см прямая и окружность не пересекаются д) д=5 см прямая является кассательной к окружности
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