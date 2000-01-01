Периметр прямоугольника равен 48 см.Чему равна сумма двух его смежных сторон?Измени условия так чтобы можно было узнать длины сторон.

Гость: Гость:

периметр это сумма длин всех сторон. т. к из условия у нас прямоугольник, по его противоположные стороны равны. т.е 2а+2в = 48 сумма смежных сторон будет равна половине периметра: а+в=48/2 а+в=24 (см) А изменить условие... Нужно просто добавить что одна сторона больше другой на... предположим 10, тогда а=24-10 а=14