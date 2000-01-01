Периметр прямоугольника равен 48 см.Чему равна сумма двух его смежных сторон?Измени условия так чтобы можно было узнать длины сторон.
Математика
Периметр прямоугольника равен 48 см.Чему равна сумма двух его смежных сторон?Измени условия так чтобы можно было узнать длины сторон.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
периметр это сумма длин всех сторон. т. к из условия у нас прямоугольник, по его противоположные стороны равны. т.е 2а+2в = 48 сумма смежных сторон будет равна половине периметра: а+в=48/2 а+в=24 (см) А изменить условие... Нужно просто добавить что одна сторона больше другой на... предположим 10, тогда а=24-10 а=14
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