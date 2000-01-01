Площадь большого поршня пресса 200см2 и он действует силой 2000Н Малый поршень действует на масло в прессе с силой 100Н.Каковы площадь малого поршня?

Физика

Площадь большого поршня пресса 200см2 и он действует силой 2000Н Малый поршень действует на масло в прессе с силой 100Н.Каковы площадь малого поршня?

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