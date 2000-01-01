Площадь большого поршня пресса 200см2 и он действует силой 2000Н Малый поршень действует на масло в прессе с силой 100Н.Каковы площадь малого поршня?
Физика
Площадь большого поршня пресса 200см2 и он действует силой 2000Н Малый поршень действует на масло в прессе с силой 100Н.Каковы площадь малого поршня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Сила1= 2000ньютон Площадь2= 200см2 Сила 2= 100 ньютон Формула: сила2/ силу1 = площадь 2/площадь1 Решение: Площадь1= 200см2 * 100ньютон / 2000ньютон = 10см2 Ответ: площадь малого поршня равна 10 см2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Пусть d -расстояние от центра окружности радиуса r до прямой р. Каково взаимное расположение прямой р и окружности,если а) r=16 см, d=12 см, б) r=5...
Английский язык
Добавить и переправить, так чтоб предложениые было правильно составленно. Помогите пожалуйста_срочно нужно.. 1. The princess said the bear that s...