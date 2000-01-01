Площадь большого поршня пресса 200см2 и он действует силой 2000Н Малый поршень действует на масло в прессе с силой 100Н.Каковы площадь малого поршня?

Физика
Площадь большого поршня пресса 200см2 и он действует силой 2000Н Малый поршень действует на масло в прессе с силой 100Н.Каковы площадь малого поршня?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Сила1= 2000ньютон   Площадь2= 200см2 Сила 2= 100 ньютон Формула: сила2/ силу1 = площадь 2/площадь1 Решение: Площадь1= 200см2 * 100ньютон / 2000ньютон = 10см2 Ответ: площадь малого поршня равна 10 см2 
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