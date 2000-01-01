Как бы вы назвали эту сказку Паустовского?Как вы объясните название ,которое ей дал автор? ("Тёплый хлеб")

Литература
Как бы вы назвали эту сказку Паустовского?Как вы объясните название ,которое ей дал автор? ("Тёплый хлеб")
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все от рук человеческих, его труд, его сердце. Хлеб – это жизнь, которую можно сохранить добром, любовью и трудом. Название символическое)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
били ли друзья у Лёньки в повести "Звук Паутинки"???плиз подскажите очень надо!
Ответить
Химия
       !!!! Помогите срочно!!!!  Составить уравнение реакций в соответствии со схемой преврашений: SiO2 - Si - SiO2 - Na2SiO3 - H2SiO3 - SiO2  
Ответить
Математика
Задача.В лесной мастерской изготавливают летние костюмы для леших.Костюм состоит из       штанов,рубах и и шляпы.Для штанов нужно 13 пучков осоки,п...
Ответить
Математика
Периметр прямоугольника равен 48 см.Чему равна сумма двух его смежных сторон?Измени условия так чтобы можно было узнать длины сторон.
Ответить
Физика
Площадь большого поршня пресса 200см2 и он действует силой 2000Н Малый поршень действует на масло в прессе с силой 100Н.Каковы площадь малого поршня?
Ответить