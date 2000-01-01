Как бы вы назвали эту сказку Паустовского?Как вы объясните название ,которое ей дал автор? ("Тёплый хлеб")
Литература
Как бы вы назвали эту сказку Паустовского?Как вы объясните название ,которое ей дал автор? ("Тёплый хлеб")
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все от рук человеческих, его труд, его сердце. Хлеб – это жизнь, которую можно сохранить добром, любовью и трудом. Название символическое)
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