Дорогие друзья помогите пожлуйста решить Цена шерсти 1850 тг за 1 м, а цена шёлка - 4620 тг за 1 м. Купили по 9 м каждой ткани. Сколько денег потребовалось?

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Дорогие друзья помогите пожлуйста решить Цена шерсти 1850 тг за 1 м, а цена шёлка - 4620 тг за 1 м. Купили по 9 м каждой ткани. Сколько денег потребовалось?

Автор: Гость