Дорогие друзья помогите пожлуйста решить Цена шерсти 1850 тг за 1 м, а цена шёлка - 4620 тг за 1 м. Купили по 9 м каждой ткани. Сколько денег потребовалось?
Математика
Дорогие друзья помогите пожлуйста решить Цена шерсти 1850 тг за 1 м, а цена шёлка - 4620 тг за 1 м. Купили по 9 м каждой ткани. Сколько денег потребовалось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1850*9=16650 за 9 метров шерсти 4620*9= 41580 за 9 метров шелка 41580+16650= 58230 всего
Гость:
1)9*1850=16650тг-заплатили за 9м шерсти. 2)9*4620=41580тг-заплатили за 9м шёлка. 3)16650+41580=58230тг-заплатили всего.
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